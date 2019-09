Venezia, Dionisi: "Meritavamo la vittoria, il Pisa deve festeggiare"

Alessio Dionisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, parla in conferenza stampa dopo il pareggio conquistato col Pisa, il primo stagionale: “Abbiamo mosso la classifica e questo è sicuramente positivo - riporta TrivenetoGoal.it - c’è rammarico per non aver vinto perché lo avremmo meritato. Affrontavamo una squadra in salute, hanno grande corsa, qualche volta non siamo stati bravi a limitarli. Davanti hanno grandi valori. La superiorità numerica? Credo che più di così fosse difficile fare. Non è vero che siamo diversi in casa rispetto che in trasferta. Credo che non si debba fare un’analisi su tre partite, io non vedo le differenze. Se mi soffermo sul risultato, allora non devo fare l’allenatore: sono molto soddisfatto, il Pisa invece secondo me deve festeggiare questo punto".