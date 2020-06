Venezia, Dionisi: "Nessun dubbio sulla mia squadra. Sono 3 punti importantissimi"

Così l'allenatore del Venezia, Alessio Dionisi, dopo la gara vinta contro il Livorno. Ecco quanto segnalato da Triveneto Goal: "Non avevo dubbi sulle risposte della squadra. Nel secondo tempo c’è stata un po’ di stanchezza fisica e mentale, per questo penso che i cambi possano aiutare. Giochiamo in un campionato difficile, noi ci siamo abbassati un po’ e i tre cambi sono stati per questo, anche perché so che posso contare su tutti i ragazzi. Chi è subentrato ha risposto in modo positivo. Scelta di partire forte? Sono stati bravi i ragazzi, ma non era studiata così, il nostro obiettivo era come sempre quello di andare in vantaggio, solo che non si riesce sempre a farlo. Tre punti fondamentali: Non è mai successo questo e per noi è una cosa importante".