Venezia, Dionisi: "Non abbiamo dimostrato quando volevamo la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del confronto con la Juve Stabia, come riferisce stabiachannel.it, ha parlato il tecnico del Venezia Alessio Dionisi: "La Juve Stabia in queste 16 partite ha cambiato varie sistemi di gioco. Abbiamo pensato potesse giocare a specchio, come a Verona. Così ha fatto. Il primo gol ha condizionato tanto, e alla fine ha vinto la squadra che ha voluto di più la vittoria. La determinazione fa tanto. Non abbiamo dimostrato sul campo quanto volevamo la vittoria. Il primo responsabile sono io. Non penso che nel gioco ci abbiamo superato, abbiamo sbagliato davvero cose abbastanza semplici. Siamo andati tante volte al cross, ma non siamo stati efficaci, abbiamo concesso delle occasioni che non dovevamo concedere e siamo stati poco incisivi e fortunati in qualche occasione. Nel secondo tempo è stato un rincorre. Il campo? È sintetico. La palla va via veloce, ma è buono. Chi ci si allena ha più facilità, ma non andiamo dietro queste cose. Dobbiamo voltare pagina, ricompattarci. Affrontiamo una squadra forte, faremo il massimo col Cittadella".