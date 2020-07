Venezia, Dionisi: "Non siamo ancora salvi, saranno due settimane molto intense"

Tutta la soddisfazione nel post partita di Alessio Dionisi dopo il colpo esterno in casa dello Spezia. Queste le dichiarazioni, riportate da TuttoVenezia, del tecnico dei lagunari. "Abbiamo ripreso quel qualcosa che ci era sfuggito pochi giorni fa in casa, abbiamo giocato contro una squadra forte, siamo andati in vantaggio e l'abbiamo tenuta fino alla fine. I ragazzi la volevano ed è soprattutto merito loro. Meno male che era l'ultima partita del trittico perchè ci serve recuperare le energie. Devo dire che ultimamente ci succede di gestire bene la partita all'inizio, anche oggi l'abbiamo fatto. Poi pian pianino ci abbassiamo, oggi un po' per il valore degli altri e un po' per le energie. Oggi abbiamo giocato anche col peso della giornata precedente. Siamo stati bravi con e senza palla, però dobbiamo migliorare e non calare nelle prossime perchè le altre continuano a correre. La soddisfazione finale era di tutti, anche dei giocatori che erano in tribuna. Non siamo però ancora salvi, domani i ragazzi saranno in giornata di riposo e gli avrei dato anche qualche ora in più ma non c'è tempo. La salvezza passerà dal Penzo dove continuiamo a non fare quello che dovremmo, ma possiamo recuperare e lo abbiamo dimostrato. Juve Stabia? È una squadra tosta, dopo l'interruzione del campionato era ripartita male e non è facile recuperare, perchè quando parti male e vedi sfilare le altre diventa dura, però stanno ottenendo risultati importanti ora, fortunatamente abbiamo qualche giorno in più per recuperare, diremo la nostra, saranno due settimane intense e speriamo di arrivare al traguardo fissato all'inizio".