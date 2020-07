Venezia, Dionisi: "Non tutti credevano in questa squadra. Merito ai ragazzi"

Vittoria fondamentale quella ottenuta dal Venezia al Penzo contro una battagliera Juve Stabia. Gli uomini di Alessio Dionisi hanno saputo capitalizzare al massimo la rete di Maleh conquistando tre punti che valgono un pezzo di salvezza. Al termine della gara l'allenatore degli arancioneroverdi è intervenuto in conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it:

"Merito ai ragazzi, la vittoria è tutta loro. Si stanno togliendo qualche sassolino per raggiungere una salvezza non scontata. Non tutti credevano in questa squadra. Dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro. Aramu ha avuto qualche problemino, lamentava ancora dolore per la botta presa contro l’Ascoli che gli dà ancora fastidio. Ho cercato di dare continuità al centrocampo della settimana scorsa, anche se non rinuncerei mai a Fiordilino. E' merito di tutti, fra loro stanno alzando l'asticella.

La Juve Stabia cambia spesso modulo, ma pensavamo che avrebbero potuto giocare in altra maniera. Hanno cercato di limitarci e di ripartire, ma noi siamo stati bravi. Finalmente ha segnato un centrocampista, sono contento per Maleh. La vittoria va dedicata a tutta la squadra. Lunedì andiamo a Cittadella, affrontiamo una squadra forte che farà sicuramente i play-off. Quella dell'andata è stata una partita che vogliamo dimenticare, non siamo stati noi all'andata. Ci aspetta una gara difficile, ma lo sapevamo e sappiamo che sono tutte difficili".