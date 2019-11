Venezia, Dionisi: "Opinione pubblica non mi interessa. Penso al risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Venezia, Alessio Dionisi, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Ascoli, dichiarazioni riportate da TuttoVeneziaSport.it. "Del trittico ne parleremo dopo, ad oggi abbiamo speso senza ottenere niente, anche per demeriti nostri, siamo motivati e carichi per andare ad Ascoli per fare qualcosina in più rispetto a quanto fatto martedì, dove ci siamo distratti quando avevamo quasi in pugno la partita. In quattro giorni non può cambiare il giudizio verso questi ragazzi, neanche in sette, il mio pensiero sui ragazzi resta lo stesso, sicuramente dobbiamo essere più bravi a non sbagliare nelle situazioni cruciali".

Sugli spettri del passato. "A me non interessa l'opinione pubblica, mi interessa ciò che pensiamo noi e quello che pensano i ragazzi, se ad Ascoli lo faremo allora saremo bravi, non dobbiamo ripetere quanto successo col Pordenone. L'anno scorso il finale è stato negativo, poi se si vuole già tirare una riga i tifosi sono liberi di farlo, io non lo faccio, credo in questi ragazzi indipendentemente da una o due sconfitte, prima di parlare di trittico e di sconfitte giochiamo la terza partita, poi vediamo. Abbiamo commesso errori anche quando abbiamo vinto. A Cosenza per esempio degli errori li abbiamo fatti, a Frosinone siamo stati molto bravi, paradossalmente siamo stati meno efficaci che col Pordenone, ma l'abbiamo portata a casa, dobbiamo pensare alla prestazione, il risultato conta, ma siamo ancora all'inizio, i campionati finiscono a maggio, nessuno si permetta di tirare una riga già ora su questi ragazzi, a inizio anno pochi pensavano che saremmo già stati competitivi. Brucia anche a noi fare la prestazione e raccogliere pochi punti, specie in casa. Domani giochiamo e vedremo il risultato, lascio l'opinione agli altri".