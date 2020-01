Venezia, Dionisi: "Partita negativa, ai punti meritava il Trapani"

Alessio Dionisi

Il tecnico del Venezia, Alessio Dionisi, analizza in sala stampa il pareggio (1-1) col Trapani: "E’ stata una partita negativa - riporta TrivenetoGoal.it - non siamo contenti. Il primo tempo lo abbiamo giocato discretamente, ma non all’altezza. Nella ripresa ci siamo spaventati, abbiamo avuto poco coraggio. Non deve succedere in queste partite, che sappiamo valere il doppio. Ai punti avrebbe potuto vincere il Trapani. Abbiamo sofferto in ogni zona del campo la loro fisicità. Oggi abbiamo visto che il girone di ritorno è tutta un’altra storia. Da un certo punto di vista siamo riusciti a non perdere, abbiamo mosso la classifica. Baricentro troppo basso, tanti falli a loro favore e quindi abbiamo concesso molte palle inattive. Su una situazione del genere è arrivato il loro gol. Paura? Assolutamente no, dobbiamo lavorare e proseguire. A diciassette partite dalla fine non dobbiamo avere paura, non possiamo pensare in negativo”.