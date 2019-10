Venezia, Dionisi: "Pordenone cinico e forte sulle palle inattive"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko di Crotone per il Venezia arriva l'impegno interno contro il Pordenone. Queste le parole della vigilia del tecnico dei lagunari Alessio Dionisi riportate da TrivenetoGoal.it: “La prestazione di Crotone rimane positiva, teniamo conto di chi avevamo di fronte. Abbiamo pagato anche la forza dell’avversario, sappiamo di aver commesso degli errori che dobbiamo correggere. Siamo stati riammessi in Serie B, il Pordenone è la squadra che conosco meglio, li abbiamo affrontati lo scorso anno e quest’anno hanno messo dentro giocatori di categoria, stanno facendo bene anche quest’anno. Il Pordenone ha giocatori che possono risolvere la partita, vogliamo riprenderci quanto perso sabato. Tesser ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo l’anno scorso, lo apprezzo molto come allenatore e lo ringrazio per le parole che ha speso su di me già l’anno scorso. Gli allenatori devono preoccuparsi di fare meno danni possibile. Ci sta che potremo cambiare qualcosa rispetto a Padova, valuteremo oggi le condizioni e come sta chi ha giocato sabato. Non ho le idee chiare, manca ancora l’allenamento del pomeriggio, le scelte sono sempre più difficile perché i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà. Il Pordenone è una squadra cinica, che spesso ottiene il massimo dalle situazioni. Non so il Pordenone che obiettivo abbia, ma credo siano più che linea con quello che vuole la società. Credo che a inizio anno avrebbero firmato per avere la classifica che c’è oggi. Hanno un giocatore che calcia benissimo le punizioni come Burrai e le situazioni da fermo in tutte le categorie sono aspetti importantissimi. Il Pordenone sotto questo aspetto è molto forte e dovremo fare molta attenzione. Anche noi abbiamo segnato su calcio da fermo, come contro la Cremonese, contro il Frosinone avevamo segnato un gol regolare, contro l’Entella abbiamo colpito da palla inattiva”.