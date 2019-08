Venezia, Dionisi: "Prima il Catania, poi penseremo al Parma"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

L'allenatore del Venezia Alessio Dionisi, sarà impegnato oggi nella sfida di Coppa Italia contro il Catania, e ha così parlato in conferenza stampa: "Non penso al Parma, perché stiamo pensando a noi stessi e al Catania, che è un avversario molto pericoloso. Pensare che solo perché sono in Serie C e noi in B possa essere una gara agevole sarebbe un grande errore".