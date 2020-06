Venezia, Dionisi: "Sarà una ripartenza anomala. Ma è l'unico modo per finire la stagione"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato del ritorno in campo esprimendo la propria felicità per la decisione presa dalla FIGC: “Sono molto contento che si torni in campo a giocare, le modalità magari sono discutibili, ma era l'unico modo per poter finire i campionati. Vivremo le partite a porte chiuse e non sarà la normalità come del resto non lo è una sosta così lunga. - continua Dionisi – Dobbiamo giocare dieci gare, sarà un percorso anomalo, ma sono convinto che possiamo esprimerci per quello che siamo anche se sarà difficile riavere subito l'identità di squadra in poco tempo. Ma ho molta fiducia nei ragazzi. Qualsiasi squadra affronteremo all'esordio sarà come la prima di campionato, un'incognita per entrambe. Pordenone? Quest'anno ha avuto un rendimento molto alto a prescindere, all’andata abbiamo perso in modo incredibile. Per 60 minuti avevamo fatto molto bene, ma le partite durano novanta minuti”.