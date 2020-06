Venezia, Dionisi: "Se non facciamo meglio non sempre vinceremo queste partite"

Al termine di una gara molto tirata, il Venezia ha potuto festeggiare tre punti pesantissimi conquistati ai danni dell'Ascoli grazie alle reti di Aramu e Firenze. Il tecnico Alessio Dionisi ha però voluto analizzare gli aspetti meno positivi di una prestazione che ha visto gli arancioneroverdi soffrire la pressione del Picchio soprattutto nella ripresa. Queste le parole dell'allenatore, riportate da Trivenetogoal.it:

"Potevamo far meglio, mi dispiace partire dopo una vittoria parlando così. Non gestiamo bene la situazione quando andiamo in vantaggio. La vittoria è pesante, siamo stati anche fortunati negli episodi. Avevamo fatto meglio a Trieste che oggi, ma portiamo a casa tre punti molto importanti quando invece sabato avevamo pareggiato. Peccato che non ci fossero i tifosi, salvarci per noi è come vincere il campionato. Per farlo dobbiamo fare risultati in casa, ci vogliono per arrivare al traguardo. Se non facciamo meglio in certe situazioni queste partite non sempre le vinceremo".