Venezia, Dionisi: “Sono soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi”

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, è soddisfatto per il successo della sua formazione contro il Trapani: “Noi siamo soddisfatti - ha detto il tecnico in sala stampa - forse potevamo fare qualcosina in più e potevamo sfruttare gli spazi tra le linee. Di fronte avevamo un avversario che ha provato a metterci in difficoltà in area, però credo che il risultato sia giusto. Noi abbiamo fatto bene e faccio i complimenti ai miei ragazzi”.