Venezia, Dionisi sulla quota salvezza: "48 punti forse potrebbero bastare"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Cittadella: "Da allenatore mi viene da dire che stiamo bene, si va a sensazioni ma credo di poter dire che i ragazzi avevano un grado di stanchezza giusto. Penso che avremo tutti disponibili, tranne Firenze e Casale che non ci saranno. Magari potessimo ratificare la salvezza domani sera, siamo focalizzati sulla partita che giocheremo domani. Non pensavamo che sarebbe potuta essere decisiva. Ci siamo, dobbiamo viverla come una partita importante, la penultima. Affronteremo una squadra che ultimamente è in difficoltà ma che sa rialzarsi. Secondo me rimarrà i playoff e li giocherà. Dobbiamo pensare a quello che vogliamo ottenere, siamo a 99% ma bisogna fare 100 - riporta Trivenetogoal.it -. Quota 47 ritenevo potesse essere la quota salvezza invece quasi sicuramente non lo sarà, dietro ci stanno credendo perché nessuno ha mollato. Abbiamo conquistato 15 punti in 8 partite dopo il lockdown, siamo più concreti quando subiamo gli avversari. Sono convinto che dopo una pausa così lunga avremmo fatto bene. Ero ottimista anche dopo la partita di Trieste con il Pordenone, perché avevo visto una squadra scesa in campo come se la sosta non ci fosse stata. Capello nell’ultima partita secondo me ha fatto bene, è sempre stato in campo per scelte mie. Abbiamo due allenamenti ancora, oggi faremo le valutazioni. Per me i cinque cambi sono fondamentali, questa è possibilità importante ora che si gioca tanto. Molinaro pensavo di vederlo malconcio, l’ho trovato meglio di quello che pensavo, grandi traumi post partita non ne ha avuti. Aramu sta bene e si è allenato, penso e spero possa essere disponibile. E' difficile trovare punti deboli nel Cittadella, hanno una risorsa che le altre squadre non hanno e cioè la fame dei giocatori che prendono dalle categorie inferiori. È difficile per tutti mantenere quella caratteristica perché ci si allena poco e si gioca tanto dopo tre mesi di inattività. Non riescono a tenere la loro intensità per tutti i novanta minuti. Il Cittadella ha fatto otto gol su palla inattiva su dieci. E' la squadra che subisce più palle e ne prende di più. Quota 48 basterà? Dicono di si, ma bisogna vedere se sarà cosi. Forse potrebbero bastare".