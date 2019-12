© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Cittadella in programma nel boxing day di Serie B il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa tornando anche sull’ultima prestazione: “Meno male che giochiamo subito così non abbiamo il tempo di stare a pensare a quanto successo nell’ultima gara. Al Cittadella va dato merito di essere riuscito a dimostrare di avere continuità in questa categoria, è una squadra che ha tante motivazioni e tanto agonismo. Sarà una partita simile a quella contro la Juve Stabia per certi aspetti e noi dobbiamo dimostrare di saper andare oltre a certe difficoltà e oltre una classifica negativa. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Non posso accettare che si parli di mini crisi, perché secondo me non siamo in questa situazione. Anche se i risultati non arrivano e non siamo contenti sotto il profilo del gioco questa crisi non si vede, dobbiamo finalizzare di più e meglio, ma sono convinto che sia solo una fase”.