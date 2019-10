Venezia, Dionisi: "Vittoria sofferta, bel segnale per il futuro"

Alessio Dionisi

Arriva finalmente il primo successo casalingo per il Venezia di mister Dionisi, che supera di misura la Salernitana grazie al gol dell'ex Bocalon. Al termine della gara il tecnico dei lagunari è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'importante vittoria, queste le sue parole raccolte da TuttoVeneziaSport.it: "Loro fisicamente erano messi meglio e questo lo abbiamo sofferto tantissimo, soprattutto nei primi venti minuti, gliene va dato merito. Questa prima vittoria in casa può essere veramente un bel segnale sia per il presente che per il futuro, il gol è stato costruito molto bene. La ripresa? Sinceramente trovo che siamo stati quasi più pericolosi noi. Il gol annullato? Non l'ho rivisto, se andiamo a guardare gli episodi di tutte le partite nostre non ne usciamo più, cerco di non parlare dei singoli episodi ma mi rendo conto che sia difficile. Prima vittoria in casa? Il loro trend di vittorie consecutive in trasferta non poteva durare per sempre, così come noi prima o poi in casa dovevamo vincere. Prestazione? Siamo stati meno belli del solito, la fortuna ci ha sicuramente aiutato a sto giro, ma per una volta ci sta".