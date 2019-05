Venezia, domani parlano Cosmi e Bruscagin: l'intenzione è non giocare

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Venezia ha comunicato che domani mattina alle ore 12 il tecnico Serse Cosmi e il difensore Matteo Bruscagin parleranno in conferenza stampa assieme ai rappresentati della società. Il tema molto probabilmente sarà la sfida play out contro la Salernitana che potrebbe saltare a causa della volontà dei giocatori delle due squadre, che sono in constante contatto con l’AIC, di non scendere in campo nonostante le parole del presidente federale Gabriele Gravina.