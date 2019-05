Venezia, Domizzi al 45': "Tanti giovani perché oggi serve aggressività"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 45 minuti è 1-1 tra Venezia e Pescara: a Brugman risponde Domizzi per ora. Proprio Maurizio Domizzi, capitano arancioneroverde, all'intervallo è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Abbiamo preparato la partita nell'unica maniera possibile, avevamo un solo giorno di recupero. Cerchiamo di essere aggressivi, credo che la scelta del mister di schierare tanti ragazzi dipenda da questo. La nostra prestazione non può prescindere da questo. Sarebbe bello avere la possibilità di fare qualche cambio giusto, ma siamo arrivati al rush finale con qualche problema. Speriamo in un'invenzione del mister".