© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dl Venezia Maurizio Domizzi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club della corsa salvezza dei lagunari in vista dello scontro diretto contro il Foggia: “Con il Brescia purtroppo abbiamo perso pur giocando una buona gara, ma se non segni è difficile portare a casa anche un punto contro la capolista. Loro sono una squadra che gioca bene, che rifila 2-3 gol a tutte e credo che non fosse realistico andare al Rigamonti pensando di raccogliere uno 0-0. Dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo, abbiamo bisogno di segnare più gol. - continua il difensore – Nella situazione in cui ci troviamo avere gli scontri diretti a favore è un vantaggio perché ti consente di giocarti le tue carte fino in fondo. Dobbiamo sfruttare questo scenario a partire dalla sfida contro il Foggia. Una vittoria, un gol più degli avversari, ci darebbe una spinta anche a livello morale per il finale di campionato”.