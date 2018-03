Venezia, Domizzi: "Il Cittadella fa bene a pensare alla promozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano del Venezia Maurizio Domizzi ha parlato a Trivenetogoal.it della sfida contro il Cittadella in programma domenica prossima: “La classifica dice che affrontiamo una squadra di primissimo livello che all'andata ci ha battuto. Fanno bene a pensare alla promozione diretta, la loro posto lo farei anche io visto che sono a 4 punti dal secondo posto e se avessimo fatto risultato a Empoli anche noi avremmo potuto fare altri pensieri riaprendo il campionato. - conclude Domizzi – Forse abbiamo avvertito un po' di pressione e non siamo scesi con la solita tranquillità. Quello che abbiamo costruito però non si cancella, come non si cancellano le nostre certezze”.