Venezia, Domizzi: "L'esonero di Vecchi una sconfitta per tutti noi"

Il difensore del Venezia Maurizio Domizzi ha parlato così a Trivenetogoal dell'esonero di mister Vecchi, sostituito in questi giorni da Walter Zenga: "Quando si cambia un allenatore è una sconfitta per tutti, prima di tutto per noi giocatori. Cosa non ha funzionato non lo so dire esattamente, ma credo più che altro i risultati che non sono arrivati. Quando si entra in una spirale negativa ci si deprime e non si ci si ritrova più. Adesso tocca a noi, sappiamo di avere una responsabilità ancora maggiore dopo l’esonero di Vecchi. Non dobbiamo pensare all’anno scorso, dobbiamo essere realisti e lasciare prima di tutto i bassifondi della classifica, poi più avanti penseremo eventualmente ad altro. Ma ora la nostra testa deve solo essere al Verona e al derby di domenica, poi ci saranno altre partite complicate, a quelle però penseremo in un secondo momento".