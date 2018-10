Venezia, Domizzi: "Pari come una sconfitta, meritavamo di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Maurizio Domizzi, capitano del Venezia, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Barbera contro il Palermo. "E' una sconfitta, potevamo essere molto più bravi a gestire la palla per non consentire a loro di essere pericolosi. Mi dispiace più per noi e per il mister che per la classifica. Secondo me serve un pò più di coraggio in avanti, loro anche in dieci sapevamo avrebbero trovato le giocate del singolo. Dispiace tantissimo, ce lo meritavamo il risultato importante. La prossima contro la Cremonese sarà una battaglia e proveremo a rifarci e siamo in fiducia".