Venezia, Domizzi: "Playout unico obiettivo realistico per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tracollo interno contro il Crotone ha portato in casa Venezia un'aria tutt'altro che leggera. La zona salvezza è lontana quattro punti e con tre giornate a disposizione le possibilità di uscire dalle posizione playout si assottigliano sempre più.

Una situazione che ha portato il club lagunare al silenzio stampa, con il solo capitano Maurizio Domizzi autorizzato a parlare. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TrivenetoGoal.it: “Realisticamente l’unico obiettivo possibile in questo momento è quello di arrivare ai playout, recuperare cinque punti al Crotone non mi sembra sia possibile. Da troppe partite si ripete la costante in cui non si riesce a tenere il vantaggio quando ci andiamo, la realtà dei fatti è che ti sei trovato a giocare contro una squadra più forte di noi. Quando eravamo sull’1-1 sapevamo di aver fatto già tanto, dopo essere tornati sotto è diventato tutto più difficile. C’è tanta inesperienza da parte di ragazzi che avranno fatto 30 partite in B…. Non puoi chiedere a quei ragazzi di prendere in mano le redini. Col Foggia la sterzata c’era stata, ma la paura che si nota adesso arriva da lontano, è una costante che va avanti da tempo. Purtroppo è subentrata la consapevolezza di non riuscire a fare tre gol, facciamo tante volte 1-1, tantissime volte abbiamo perso senza sbracare. Non abbiamo praticamente mai perso in modo pesante. E’ stato giusto andare a parlare con i tifosi, le parole del presidente le ho lette. E’ normale la sua delusione, ma credo che questa situazione arrivi da lontano, arrabbiarsi con chi gioca male o non riesce a fare quello che vorrebbe non è la stessa cosa rispetto ad arrabbiarsi con chi non rispetta le regole e ha comportamenti poco professionali. A Cosenza cercheremo di fare la nostra partita, abbiamo affrontato qualsiasi tipo di squadra. Non dico che l’avversario non mi preoccupi, ma sono preoccupato di come la squadra reagirà, è chiaro che mi sento addosso tanta responsabilità essendo uno dei giocatori più esperti”