Venezia, Domizzi: "Proveremo a conquistare la A. Futuro? Da allenatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale e capitano del Venezia Maurizio Domizzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento del club, degli obiettivi e del futuro: “Qualcuno sosteneva e non per scherzo che la mia fortuna era il passaggio alla difesa a tre con Inzaghi, ora è arrivato Zenga e siamo tornati alla difesa a quattro e le prestazioni non ne hanno risentito. Col mister ho un rapporto buono, mi ha sempre fatto un’ottima impressione da fuori e questa sensazione si è confermata ora che l’ho conosciuto da vicino. Le prestazioni del Venezia degli ultimi due mesi non sono frutto del caso. Puoi avere coincidenze fortuite in 2-3 gare al massimo. Quando ti esprimi su livelli ottimali per 9 partite è il segnale evidente di una continuità ritrovata e abbiamo iniziato la risalita. In questo periodo il Venezia ha sbagliato solo il secondo tempo a Cittadella, ma credo sia stata la conseguenza delle precedenti quattro gare giocate al massimo dopo il cambio di allenatore, con il turno infrasettimanale in mezzo. - continua Domizzi – Serie A? Io ci spero, ma non guardo così avanti al momento perché ancora non è chiara la griglia delle forze in campo. Solo a marzo ci potremo fare un’idea più esatta. Ci siamo andati vicini l’anno scorso e ci riproveremo quest’anno. Futuro? Sono due o tre stagioni che ragiono se fermarmi o meno e poi decido di andare avanti. Quando smetterò però vorrei provare a fare l’allenatore”.