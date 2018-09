Venezia, Domizzi: "Sapevamo che sarebbe stata una battaglia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta nel derby contro il Padova, il difensore del Venezia Maurizio Domizzi ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, d’altronde il campionato è questo, in particolare le prime partite. Il campo era anche abbastanza pesante, e questo ha accentuato ancora di più i duelli. Queste sono le classiche partite che se hai la fortuna di sbloccarle per prima, le puoi vincere. Per questo il Padova è stato anche bravo a difendersi - evidenzia Trivenetogoal.it -. Noi abbiamo avuto due buone occasioni nei primi cinque minuti del secondo tempo, con Falzerano e Vrioni, potevamo pareggiare in maniera abbastanza facile. Se l’avessimo fatto in quelle occasioni, la partita sarebbe stata differente. Invece poi la squadra di casa ha saputo difendersi bene con il giusto agonismo. Clemenza ha calciato davvero molto bene e questo ci ha messo in difficoltà, quindi, nelle palle inattive, il Padova aveva un’arma in più. Comunque non possiamo giudicare il quarto d’ora finale della prima frazione di gioco per due angoli. Certamente dovremo lavorare e stare più attenti per fare meglio, ma sono sicuro che non tutte le domeniche troveremo Clemenza”.