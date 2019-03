Venezia, dott. Le Pera: "Recuperati per Salerno diversi calciatori"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il posturologo del Venezia, ex di Salernitana, Varese, Cremonese e Cagliari, il dottor Antonio Le Pera è intervenuto durante la trasmissione TuttoGranata in onda ieri sera su Radio MPA, ha parlato del recupero lampo di alcuni calciatori neroverdi: "Stiamo recuperando un po’ di calciatori: Rossi e Garofalo saranno regolarmente a disposizione, solo Domizzi salterà la sfida dell’Arechi e sta seguendo un protocollo diverso. Sto mettendo a disposizione del gruppo tutta la mia esperienza, vivo con grande entusiasmo l’attesa del match di sabato perché mia moglie ha origini salernitane e sarà una sorta di derby. Devo dire che sia la Salernitana, sia il Venezia erano partite con altre ambizioni. Ho rapporti diretti con calciatori come Schiavi, Pucino, Migliorini e Rosina, tutti ragazzi che stimo e rispetto. Non mi aspettavo una situazione così complessa e di caos lì a Salerno, ho sentito che c’è il silenzio stampa e che i tifosi diserteranno lo stadio. Noi pure abbiamo attraversato una fase difficile: abbiamo cambiato allenatori con frequenza, è un campionato assai complesso quest’anno anche a causa del format a 19”. Le Pera non è contento dell’Arechi vuoto pur essendo un vantaggio per la sua squadra: “Potrei dire che è un punto di forza per noi, ma da amante del calcio e persona obiettiva non mi sento di gioire. Stiamo parlando di uno stadio bellissimo e di una tifoseria che non ha nulla da invidiare a nessuna piazza anche di categoria superiore, sarebbe stata una vittoria per tutti assistere allo spettacolo dell’Arechi. So che c’è un po’ di delusione per i risultati e per la classifica, ma personalmente mi auguro che lo stadio non sia vuoto”. Infine su Bocalon e sul ritorno da ex: “Abbiamo portato a casa a gennaio un ragazzo anzitutto molto serio, un ottimo professionista. Chiaramente deve mettere a disposizione del gruppo le sue qualità, siamo certi potrà dare un grande contributo per il raggiungimento degli obiettivi”.