Venezia, dramma Litteri: "Ho di nuovo dolore, non riesco a darmi pace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Litteri, attaccante del Venezia, era appena rientrato da un infortunio quando, nel corso del match contro il Delta Porto Tolle, ha accusato un nuovo problema al ginocchio destro: “Sono demoralizzato. Anche a Porto Tolle è bastato forzare un tiro in diagonale e di nuovo ho avvertito quella maledetta fitta che non mi dà tregua. Così non posso giocare - ha detto al Corriere del Veneto -. Ho fatto due volte gli esami specialistici e in entrambi i casi c’è stato responso negativo. La seconda volta quasi speravo che si vedesse qualcosa, almeno avrebbe dato un senso a tutto quello che sto provando. Resto in uno stato di sospensione che non fa bene a nessuno. Non riesco a darmi pace, vorrei giocare e aiutare la squadra. E invece non ci riesco, così non ha senso. Parlerò di nuovo con il medico e poi vedremo il da farsi”.