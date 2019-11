Venezia, due cordate interessate al club: una italiana e una straniera

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ci sarebbero due cordate, una italiana e una straniera, interessate a rilevare il Venezia e mettere le mani anche sul progetto stadio presentato nei mesi scorsi. Lo scrive Il Gazzettino in edicola spiegando che in privato le due cordate avrebbero già aggiornato anche il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro.

“Tra i tanti aspetti resta da capire se affiancandosi solo in parte all’avvocato newyorkese, oppure subentrandogli in toto. - si legge nell’articolo del quotidiano - Se sulla cordata straniera non trapela nulla (ad oggi voci su un ipotetico gruppo con base a Doha in Qatar), a proposito di quella italiana i rumours riferiscono di un gruppo finanziario veneto del trevigiano che avrebbe tra i suoi rappresentanti Massimiliano Mirabelli, fino a 16 mesi fa direttore sportivo del Milan”.