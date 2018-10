Venezia, due mesi dopo torna la vittoria. La prima della gestione Zenga

© foto di Federico Gaetano

Nel turno infrasettimanale il Venezia ha riassaporato il gusto della vittoria dopo un'astinenza che durava dalla prima giornata, in pratica due mesi fa. La squadra allenata da Walter Zenga dopo due pareggi contro le corazzata Hellas Verona e Palermo, in cui ha preso confidenza con un modulo che ormai da tempo non veniva utilizzato in casa lagunare, ha ritrovato i tre punti in casa della Cremonese grazie a una rete di quel Francesco Di Mariano che da esterno nel tridente offensivo rende al meglio delle proprie possibilità come dimostrano i due gol in tre gare sotto la nuova gestione tecnica. Una vittoria di misura, come fu quella all'esordio contro lo Spezia, che può rilanciare le ambizioni di un Venezia che dopo anni di grandi successi (come la scalata dalla Serie D alla Serie B e l'ottimo scorso campionato) si trova all'inizio di un nuovo ciclo e che con l'arrivo di Zenga spera di tornare sui binari giusti per un altro campionato almeno a ridosso delle posizioni di vertice.