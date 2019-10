Venezia e Chievo Verona, back home: sfatato il tabù casalingo

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Un lungo digiuno casalingo, sfatato dopo 8 giornate di campionato. Meglio tardi che mai, soprattutto poi se la classifica non dà preoccupazione alcuna ma anzi, parla di 13 punti per il Chievo Verona e 12 per il Venezia: partite in sordina, le due compagini hanno mostrato una notevole crescita, e il cammino le sta premiando.

Chievo Verona, un anno dopo - In realtà il digiuno interno per la squadra ora guidata da Marcolini era ben più lungo di un primo scorcio di campionato, perché la vittoria al "Bentegodi" mancava dal 29 dicembre 2018, quando i clivensi, grazie alla rete di Giaccherini piegarono 1-0 il Frosinone. Poi troppi alti e bassi, una stagione disgraziata e la svolta. Con il tecnico che ha centrato il primo successo in quella che considera la sua casa.

Venezia, alle spalle l'annus horribilis - Decisamente meno preoccupante l'astinenza della vittoria degli arancioneroverdi al "Penzo". L'ultimo successo risale allo scorso 13 febbraio, quando fu battuto il Foggia con la rete di Di Mariano. Dopo, un po' come per il Chievo, momenti decisamente no, culminati con l'assurdo playout disputato contro la Salernitana e di fatto invalidato pochi mesi dopo. Ma queste sono altre storie.