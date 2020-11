Venezia, è la seconda miglior partenza degli ultimi 30 anni. Solo Novellino fece di più

vedi letture

Il Venezia è una delle squadre rivelazione del primo scorcio di Serie B. La squadra lagunare, nonostante in estate abbia cambiato allenatore e inserito molti volti nuovi – soprattutto giovani e stranieri – nella rosa è infatti a ridosso delle prime e fa segnare la seconda miglior partenza in Serie B degli ultimi 30 anni (periodo in cui ha giocato per ben 15 volte in cadetteria). Sono infatti 10 i punti conquistati dalla squadra di Zanetti nelle cinque gare giocate finora, appena due punti in meno di quanto seppe fare la squadra di Walter Novellino nell’ormai lontano 1997/98 quando raccolse 12 punti e chiuse poi la stagione alle spalle della Salernitana conquistando la promozione in Serie A.