Continua in casa Venezia la ricerca del prossimo direttore sportivo a cui affidare la costruzione della squadra, che dovrebbe essere allenata ancora da Serse Cosmi. Al momento, secondo quanto riporta Trivenetogoal.it, sarebbero cinque i nomi in lizza per il post Angeloni: in testa ci sono Fabrizio Salvatori, già con Tacopina al Bologna, e Giorgio Zamuner, in uscita dal Padova. I due sarebbero le prime scelte del club lagunare anche se resistono le candidature di Cristiano Giaretta del CSKA Sofia, nonostante le smentite arrivate da più parti, Fabio Lupo, ex Palermo, e Francesco Marroccu, in uscita dal Brescia. Niente da fare invece per Guido Angelozzi che resterà allo Spezia.