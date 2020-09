Venezia, ecco la seconda maglia: fascia orizzontale arancioneroverde su sfondo bianco

vedi letture

Il Venezia FC svela la sua maglia Away 2020/21, realizzata in collaborazione con Nike. La nuova maglia Away ha un design più minimale rispetto alla maglia Home, con i colori sociali arancio-nero-verde protagonisti su tre fasce orizzontali su fondo bianco.

A rendere riconoscibile la nuova maglia Away quest’anno sarà il morbido colletto nero impreziosito da un bottone, un elegante cenno al passato, ma ancora al passo coi tempi. Confermata la scritta Venezia FC, che sarà presente al centro del petto. La parte posteriore della maglia è caratterizzata da un inserto in mesh.

Anche quest’anno sugli shorts comparirà l’acronimo VFC, mentre il calzino sarà coordinato al kit, con i colori sociali arancio-nero-verde che corrono attorno al polpaccio e che richiamano le righe presenti sulla maglia.

Caratteristiche tecniche:

La maglia Away è realizzata in poliestere con tecnologia Nike Dri-FIT. Anche i pantaloncini e le calze sono in tessuto Nike Dri-FIT, consentendo il massimo comfort dal primo all’ultimo minuto di gioco.