Venezia, eletto il nuovo presidente. E' Niederauer, ex Ad della Borsa di New York

Novità in vista in casa Venezia. Come riferisce trivenetogoal.it, si è tenuto in queste ore il CdA del club lagunare, che ha proceduto alla nomina del nuovo presidente esecutivo: si tratta di Duncan Niederauer, uomo d'affari america che fino al settembre 2014 ha ricoperto la carica di Ad della Borsa di New York. Joe Tacopina, comunque, rimarrà in veste di presidente onorario. Attesa a breve l'ufficialità del tutto.