Venezia-Empoli 2-0, le pagelle: prima gioia per Fiordilino. Bandinelli e Mancuso ci provano

VENEZIA-EMPOLI 2-0

Marcatori: 21' Fiordilino, 58' Forte

VENEZIA

Lezzerini 6,5 - Pomeriggio tranquillo per il portiere scuola Fiorentina. Sempre molto attento e lucido nello scegliere il tempo delle uscit evitando situazioni potenzialmente pericolose in area di rigore.

Ferrarini 6,5 - La sua zona di campo è quella più sollecitata dalle iniziative degli avversari, sfodera una prestazione di grande sostanza e senso della posizione. Non disdegna qualche discesa in zona offensiva.

Modolo 6 - Partita tutto sommato senza tanti grattacapi per il capitano, che si limita a guidare con ordine i movimenti del reparto arretrato e proteggere le uscite del proprio portiere.

Ceccaroni 6,5 - Sfiora il gol dopo appena due minuti di gioco con un colpo di testa che fa la barba al palo. Sempre attento in fase di marcatura e preciso quando costruisce l'azione dal basso.

Felicioli 6,5 - Abilissimo a sfruttare gli spazi che Maleh gli apre alle sue spalle. Molto attento in fase di copertura,

Fiordilino 7 - Primo gol in carriera in Serie B e in maglia arancioneroverde. Oltre alla gioia personale regala una prestazione di grande intensità in mezzo al campo, sempre pronto a correre in aiuto dei compagni.

Vacca 5,5 - Vista l'assenza di Taugourdeau è lui ad assumere il ruolo di faro della manovra. Apparte qualche buona imbucata, tocca pochi palloni e non favorisce la fluidità della manovra. (Dal 55' Črnigoj 6,5 - Solo un grande Brignoli gli nega la gioia personale. Strapotere fisico sulla mediana, gli avversari non riescono ad arginarlo).

Maleh 6,5 - Sempre pronto al ripiegamento difensivo senza disdegnare lo sganciamento in avanti in diverse occasioni.

Aramu 6,5 - Si accentra spesso abituato ad esprimersi al meglio in quella zona di campo. Combina tanto, e bene, con i compagni, creando più volte i presupposti per fare male all'avversario.

Johnsen 6 - La discesa prorompente in occasione del gol e poco altro, spesso non per sue colpe, ma la squadra preferisce attaccare sfruttando altre zone di campo. (Dal 93' Marino s.v.).

Forte 6,5 - Arretra spesso per aprire spazi ai centrocampisti, abilissimo a trovare i compagni anche in spazi ridotti. Suggella un'ottima prestazione con il sinistro spedito alle spalle di Brignoli. Oramai punto fermo del Venezia di Zanetti. (Dal 93' Capello s.v.).

EMPOLI

Brignoli 6,5 - Si oppone dimostrando grande reattività ai tentativi di Forte e Aramu nel primo tempo, si ripete su Črnigoj nei minuti finali del match. Sorpreso dal fendente di Fiordilino e dalla stoccata di Forte, ma in entrambi i casi la scarsa visibilità non lo aiuta.

Fiamozzi 5,5 - Arriva pochissime volte sul fondo, soffrendo più del dovuto in fase di copertura pagando la scarsa vena di tutta la squadra. (Dal 90' Matos s.v.).

Nikolaou 5,5 - In difficoltà nel leggere i tagli degli avversari, non copre a dovere la propria zona di campo.

Romagnoli 6 - Attento su Forte in fase di marcatura e abilissimo ad imbeccare i compagni dalle retrovie, sopperendo alle difficoltà di manovra del centrocampo.

Terzic 6 - Inizio timido costellato da diversi errori in fase di appoggio. Migliora sensibilmente con il passare dei minuti, risultando uno dei più attivi dei suoi. (Dal 90' Casale s.v.).

Haas 5 - Si mimetizza nella nebbia di Venezia non riuscendo quasi mai a supportare la fase offensiva. In difficoltà contro gli esplosivi centrocampisti del Venezia, non riesce a lasciare il segno sul match. (Dal 63' Ricci 6 - Entra in campo con grande voglia nonostante la situazione sia già compromessa e si mette in evidenza quantomeno dimostrando grinta e determinazione).

Stulac 5,5 - Metronomo inceppato, la squadra ne risente in termini di fantasia e imprevedibilità. Qualche buon recupero difensivo, ma in generale, prestazione non all'altezza.

Bandinelli 6,5 - Il migliore dei suoi per caparbietà e per brillantezza fisica. Si batte come un leone sbattendosi da una parte all'altra del terreno di gioco. (Dall' 86'Olivieri s.v.).

Bajrami 5 - Scelto come jolly per sorprendere il centrocampo avversario, non riesce quasi mai a ricevere il pallone in zone di campo interessanti, sopraffatto dal pressing forsennato degli avversari. (Dal 56' La Mantia 5,5 - Non riesce a dare peso al reparto offensivo, finiscendo ingabbiato nella morsa dei due centrali avversari).

Mancuso 6 - Passo indietro dopo la tripletta di Coppa Italia, ma ha il merito di essere l'unico calciatore empolese a provare ad impensierire Lezzerini. Sfiora l'eurogol con una sforbiciata che fischia a centimentri dal palo.

Moreo 6,5 - Danza tra le linee in maniera eccelsa, smista tanti palloni per i compagni e gli avversari raramente riescono ad anticiparlo. Poco efficace, però, negli ultimi 20 metri.