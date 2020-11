Venezia-Empoli e la maledizione della nebbia. Che fa però gioire i lagunari

vedi letture

Una gara, quella di sabato, durata praticamente due giorni, perché la nebbia a un certo punto ha fatto da padrone, e Venezia-Empoli non ha potuto proseguire: alla ripresa, comunque, nessuna variazione di risultato, i lagunari hanno portato a casa il risultato sul 2-0, già maturato nella prima tranche di gara.

Curioso, però, questo caso, che si era già rivisto al "Penzo"... esattamente per la medesima partita. Come infatti ricorda la Lega B, era il 6 gennaio 1999, e il match tra le due formazioni venne sospeso per nebbia: i padroni di casa, poi, vinsero anche allora, ma 3-2.

Match che allora era in Serie A.