Venezia-Entella, le formazioni ufficiali: tra i lagunari Longo dal 1'. Liguri con De Luca-Morra

In campo questo pomeriggio alle 15:00, in occasione della 24^ giornata di Serie B, Venezia-Entella, con la squadra ligure chiamata a “vendicare” il risultato dell’andata, che ha visto i lagunari essere l’unica formazione a espugnare – almeno per il momento – il “Comunale”.

Tra i locali, spicca Longo per la prima volta titolare in attacco, con Aramu preferito a Capello, ma anche il centrocampo subisce variazioni: Maleh vince il ballottaggio con Lollo, “costringendo” lo spostamento di Firenze sulla destra intanto che Fiordilino agisce da play. Sul versante opposto, invece, se da un lato è confermatissima la difesa, in avanti, con l’inamovibile G. De Luca, c’è Morra: il tandem offensivo è supportato da Schenetti.

Le formazioni ufficiali:

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Firenze, Fiordilino, Maleh; Capello; Aramu, Longo

Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, Morra.