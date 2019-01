Venezia, Falzerano al Perugia porta 300mila euro più futuri bonus

© foto di Federico Gaetano

Addio a Venezia per Marcello Falzerano. Il trequartista in scadenza con il club lagunare a scelto Perugia come nuova destinazione. Un trasferimento che si concretizzerà già in questa sessione di mercato con la società di Joe Tacopina che incasserà, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, circa 300mila euro più futuri bonus in caso di promozione in Serie A del club umbro.