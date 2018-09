Venezia, Falzerano: "Ci sta perdere una gara, non c’è da demoralizzarsi"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Venezia Marcello Falzerano ha commentato la sconfitta nel derby contro il Padova: “Un incubo? Non lo è mai. Certo, loro hanno alzato un po’ il baricentro in quel quarto d’ora, ma non ci hanno messi poi tanto in difficoltà, a parte un paio di palle inattive. Avevano, comunque, dalla loro parte, il pubblico che li spingeva, e questo ha fatto sembrare il tutto più grande di quello che era, ma comunque loro sono stati bravi a concretizzare una palla inattiva - evidenzia Trivenetogoal.it -. Nel secondo tempo, quando poi noi abbiamo avuto una giusta reazione, il Padova si è difeso bene. Abbiamo avuto qualche occasione, anch’io per un paio di volte, dal limite dell’area, ma siamo stati non dico sfortunati, perché non è il termine corretto, ma comunque qualcosa abbiamo creato, e dobbiamo sicuramente migliorare. Loro erano tutti lì dietro, nel secondo tempo si sono difesi bene, anche se noi, qualcosa, abbiamo creato. E quando le squadre si mettono così, è difficile comunque trovare le giocate vincenti. Comunque, nonostante questo, siamo riusciti ad arrivare, più di una volta, al tiro e ad essere pericolosi. Poi, ci sta comunque il fatto di perdere una partita, non c’è da demoralizzarsi più di tanto. Siamo in ogni caso una squadra che sta bene, sia fisicamente che mentalmente, ed ora pensiamo alla prossima. Sicuramente sarebbe stato meglio andare in pausa con un risultato positivo, questo sì. Poi, in questo campionato, non c’è la prima o l’ultima in classifica. Sono tutte partite, bene o male, equilibrate, e noi, da martedì, ci metteremo sotto a lavorare per cercare di preparare al meglio la gara. Sappiamo che, comunque, il Benevento è comunque la squadra favorita a vincere il campionato, ma noi ce la metteremo tutta per portare punti a casa. Siamo gli stessi dell’anno scorso, con la stessa fame. La differenza è che, in quest’occasione, abbiamo preso un goal, ma nel calcio capita: nelle partite si subiscono reti e se ne fanno. Questa è la seconda partita di campionato, adesso mi sembra un po’ affrettato dare subito delle sentenze. Comunque, se proprio vogliamo andare ad analizzare le differenze tra quest’anno e l’anno scorso, quest’anno abbiamo tre punti, mentre la passata stagione ne avevamo due. Quindi, si è fatto già meglio rispetto all’anno scorso”.