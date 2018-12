Venezia, Falzerano prende tempo. Aspetta la Serie A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante le pressioni del club per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione il centrocampista Marcello Falzerano continua a prendere tempo senza sbilanciarsi in un senso o nell’altro. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it il calciatore ambisce alla Serie A anche se finora non sono arrivate chiamate e con all’orizzonte un possibile rinnovo solo se il club lagunare fosse in lotta per la promozione. Al momento risultano solo interessamenti e chiamate da alcuni club di Serie B che però, come nel caso del rinnovo, non vengono prese in considerazione dal calciatore e dal suo entourage. Solo un ultimatum da parte del Venezia potrebbe però arrivare l’addio fra le parti già prima della prossima estate.