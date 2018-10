Venezia, Falzerano: "Rinnovo? Non mi preme affrontarlo subito"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Trivenetogoal.it il centrocampista del Venezia Marcello Falzerano ha parlato del suo impiego da trequartista nell'ultima gara di campionato e del momento difficile dei lagunari: “Avevo già giocato in quella posizione in passato e avevamo provato questa soluzione tutta la settimana. Per quanto riguarda la partita facciamo quello che si può, preferivamo anche noi vincere, ma in certe condizioni bisogna accettare anche un pareggio. Ora andiamo a Perugia per cercare questi primi tre punti e nonostante le difficoltà sono fiducioso che si possa uscire dal momento difficile. - continua Falzerano parlando del mercato – In estate ci sono state diverse voci, ma sono rimasto tranquillo ed ero pronto a restare come poi è stato. Rinnovo? La società mi ha dato completa disponibilità a rinnovare il contratto in scadenza, io la ringrazio ma in questo momento non è una cosa che mi preme affrontare subito”.