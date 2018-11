Venezia, Falzerano sul rinnovo: "Lascio aperte tutte le opzioni"

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Marcello Falzerano, duttile centrocampista classe '91, è ancora incerto. Il suo contratto infatti scadrà al termine della stagione e già da febbraio potrebbe – in caso di mancato rinnovo – firmare con un altro club e trasferirsi a parametro zero in estate. Ai microfoni di Trivenetogoal.it il calciatore ha spiegato di non aver però ancora deciso cosa fare: “La società mi ha dato grande disponibilità su questo fronte. Un mese fa mi era già stata fatta questa domanda, ma ripeto che in questo momento non è una mia priorità firmare il rinnovo contrattuale. - conclude Falzerano - Lascio aperte tutte le opzioni, non ho ancora deciso e valuterò bene con calma la situazione”