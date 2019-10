Venezia, Felicioli: "Felici che i tifosi apprezzino il nostro lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Gian Filippo Felicioli ha parlato a Trivenetogoal.it in vista della sfida contro il Cosenza: “Siamo felici che i nostri tifosi apprezzino il nostro lavoro, siamo una squadra che non molla mai, credo che questo aspetto sia quello che piace maggiormente. Sapevamo che il Pisa era una squadra molto aggressiva e probabilmente avremmo potuto evitare il gol, ma alla fine siamo riusciti a riprendere la partita e peccato per il colpo di testa di Modolo, l’avevo visto dentro. - continua Felicioli - Adesso ci tocca il Cosenza, cercheremo di fare ancora risultato fuori casa, dove abbiamo guadagnato già sette punti”.