Venezia, Ferrarini: "Certo che mister Zanetti saprà farmi rendere al meglio"

Il neo difensore del Venezia Gabriele Ferrarini ha parlato al sito del club lagunare parlando dei propri obiettivi per la prossima stagione: “Lo scorso anno in Serie C con la Pistoiese ho giocato quasi tutte le partite da titolare e questo mi è valso la chiamata dalla Serie B. Ho scelto Venezia perché è una società organizzata e una squadra di valore. Ho parlato con mister Zanetti e sono molto contento della mia scelta. - continua Ferrarini come si legge sul sito del club - Ho sempre giocato da quarto di difesa, interpretando da sempre il ruolo in chiave offensiva, pur sapendo difendere in maniera adeguata. L’anno scorso ho giocato anche da quinto di difesa, cercando sempre di essere propositivo in attacco; sicuramente mister Zanetti saprà farmi rendere al meglio. Voglio dare il massimo e giocare il maggior numero di partite possibili, questo gruppo è composto da ottimi ragazzi, l’ho percepito subito al mio arrivo. Ho seguito la Serie B nel corso della passata stagione, soprattutto nella parte finale; conosco il livello e so che quest’anno sarà un campionato ancora più difficile, considerate le squadre retrocesse dalla Serie A e quelle promosse dalla C. Sarà un torneo molto competitivo, ma sicuramente bello da giocare.”