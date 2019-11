Venezia, Fiordaliso: "Continuando così ci toglieremo delle soddisfazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla sua prima esperienza in Serie B, Alessandro Fiordaliso si è subito fatto notare, conquistando il Venezia e mister Dionisi, che gli ha fatto disputare tutti i match finora giocati. E proprio il difensore ha parlato attraverso i canali ufficiali del club: “A livello personale sono contento di avere fiducia da parte del mister, dello staff e dei compagni, mi gratifica e voglio dare il mio contributo come tutti i miei compagni. Quello di Venezia è un ottimo ambiente ed una piazza importante dove si può lavorare bene ed essere stimolati. Credo di essere migliorato nel passaggio dalla Serie C alla Serie B, dove c’è molta più intensità e bisogna andare sempre a mille all’ora. Quest’anno ho assaporato anche la nazionale Under 20, una esperienza positiva e tutta da vivere dalla quale imparare molto e ci sono arrivato grazie al percorso fatto con il Venezia".

Si va poi al campo: "Con l’Ascoli è stata una partita tosta sotto molti aspetti, dove abbiamo fatto vedere delle ottime cose, come del resto anche nelle altre partite. Anche l’episodio del rigore, abbiamo reagito mantenendo il nostro stile di gioco arrivando poi al pareggio. Crediamo molto nel lavoro che facciamo durante la settimana e quindi abbiamo giocato cercando di non pensare alle due sconfitte precedenti. Sappiamo che continuando così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Col Livorno sarà una partita importante e come tutte le partite prima della sosta sono ostiche però siamo in casa e vogliamo fare bene".