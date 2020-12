Venezia, Fiordilino: "Con tante gare ravvicinate è importante raccogliere punti ovunque"

Gara da ex, quella giocata ieri a Cosenza per Luca Fiordilino, ora perno della difesa del Venezia. Il giocatore, come riferiscono i canali ufficiali della società lagunare, a margine del match si è così espresso: “L’anno che ho trascorso al Cosenza lo ricordo bene, è stato il mio primo anno tra i professionisti e ho un bellissimo ricordo dell’esperienza vissuta in Calabria. Quello di stasera è un punto che ci porta ad avere continuità e in un momento come questo, dove ci sono tante partite ravvicinate ed è difficile recuperare le energie, è importante raccogliere punti in ogni sfida. Abbiamo giocato una buona partita e questo punto ci regala altra positività. E’ stata una partita tattica, dove noi abbiamo avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria ma ora dobbiamo concentrarci subito sulla sfida con la Salernitana, che sarà un match davvero tosto".

Conclude: "Ringrazio mister Zanetti per la fiducia che ha nei miei confronti, io dal canto mio lavoro giorno dopo giorno per conquistarmi la maglia in una squadra come la nostra, che è come una famiglia per me".