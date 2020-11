Venezia, Fiordilino: "Grande partita, a Lecce andremo a giocarcela con umiltà e cattiveria"

vedi letture

Il centrocampista del Venezia Luca Fiordilino ha parlato dopo il successo contro l'Ascoli: "Abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche rete ma nella ripresa siamo rientrati in campo con l’atteggiamento giusto e credo che i 3 punti di oggi siano meritati. Sono contento di aver fatto un bel gol, ma quello che conta, come dico sempre, è la vittoria e oggi abbiamo portato a casa un risultato importante. Siamo un grande gruppo e si è visto non solo quando abbiamo segnato la retedel sorpasso, ma anche quando ho sbagliato nel primo tempo; tutti mi hanno dato una mano ed è stato un segnale importante. Ora ci aspetta una partita tosta come quella di Lecce, andremo a giocarcela con umiltà e con la giusta cattiveria per fare la nostra partita. Personalmente mi sento bene e voglio continuare così, ciò che conta è lavorare bene giorno per giorno, perchè voglio dare il mio contributo tutte le volte che il mister mi chiamerà in causa".