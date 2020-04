Venezia, Firenze: "Mi piacerebbe tornare a giocare, ma in condizioni di sicurezza"

E’ passato quasi un mese da quando anche la Serie B ha optato per lo stop del campionato, e quest'oggi in casa Venezia è il centrocampista Marco Firenze a tracciare un bilancio di questi lunghissimi giorni: "Sono a Venezia da solo, la mattina mi alleno insieme alla squadra attraverso delle video chiamate e poi faccio qualche esercizio aggiuntivo a parte, anche per passare meglio le mie giornate. Cerco anche di curare l’alimentazione perché in un momento come questo ogni minimo dettaglio può fare la differenza nell’ottica di una eventuale ripresa. Personalmente mi piacerebbe tornare a giocare, purchè ciò avvenga nel massimo della sicurezza, poichè ogni giorno ci sono persone che soffrono e famiglie che hanno tanti problemi a causa del Covid-19 e il mio pensiero in questo momento va a loro. La sicurezza e la salute devono essere, ripeto, la cosa più importante".

Si parla poi del campionato: "Nel caso si ripartisse, sarà necessario per tutte le squadre rifare la preparazione e chi sarà più pronto ne trarrà dei benefici. A casa ci alleniamo, ma non è la stessa cosa di farlo tutti i giorni in campo e con il pallone; questo aspetto vale per tutti i club. Il nostro obiettivo sarebbe naturalmente quello di salvarsi e per farlo dovremo tutti dare il massimo. Non ho le competenze per dare un giudizio su uno stop definitivo del campionato o su una eventuale ripartenza. Sicuramente sarà difficile trovare una soluzione che vada bene a tutti, però la cosa più importante in questo momento è la salute delle persone. Certo, giocare a porte chiuse sarebbe surreale, perché il calcio è dei tifosi e delle persone che vengono allo stadio. Noi lo sappiamo bene, visto che abbiamo giocato due match in queste condizioni".