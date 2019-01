© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo difensore del Venezia Michele Fornasier si è presentato oggi in conferenza stampa: “Sono molto motivato, ho passato sei mesi senza giocare e ora non vedo l’ora di scendere in campo in una delle difese più forti della Serie B, ma sono qui per giocarmi le mie carte. Arrivo in una società ambiziosa e molto organizzata che sta crescendo anno dopo anno e che punta ad arrivare in alto quanto prima. - continua Fornasier come riporta il sito dei lagunari - Per quello che ho potuto seguire, quest’anno il Venezia FC non ha iniziato al meglio, ma la squadra è stata brava a riportarsi al centro della classifica e ora punta ad allontanare definitivamente la zona calda. Il merito è del mister e del gruppo, che ha dimostrato di essere davvero unito.Ora ci aspetta una seconda parte di stagione in cui vogliamo stupire”.