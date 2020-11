Venezia, Forte: "Non guardo la classifica. L'esame di maturità ancora non è completo"

Conferenza stampa in casa Venezia con protagonista Francesco Forte, attaccante dei lagunari attuale capocannoniere della Serie B in coabitazione con Diaw del Pordenone, in vista del big match contro il Brescia: “A Chiavari abbiamo dato una prova di maturità però l’esame - spiega l’ex Juve Stabia -, se così vogliamo chiamarlo, non è completo. Per dimostrare di essere una squadra matura dobbiamo continuare a giocare su questi livelli, con questo tipo di prestazioni. Ora siamo in un buon momento ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo e quelli che sono i nostri punti di forza, ossia l’umiltà, la fame di vittorie e la cattiveria agonistica che abbiamo messo in campo in queste partite. In questo momento non guardo la classifica, ma non per scaramanzia, quanto piuttosto perché la mia filosofia è quella lavorare settimana per settimana e focalizzarmi sul calendario, che dice che sabato dovremo giocare a Brescia; dovremo arrivare al match preparati mentalmente a questa gara importante ed affascinante, perché i nostri avversari sono una grande squadra, che stimo molto. Mister Zanetti ci ha fatto capire sin da subito che la nostra forza risiede nella mentalità e nell’applicarsi al meglio in ciò che facciamo. Dopo il passo falso contro la Reggiana abbiamo reagito, dando una buona risposta contro l’Entella; questo però non basta, perché nel calcio contano i risultati e sabato abbiamo subito una nuova sfida a cui rispondere presente. Dobbiamo guardare sempre a noi stessi, lavorando costantemente su tutti gli aspetti che possiamo migliorare”.