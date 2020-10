Venezia, Forte: "Non sono ancora al top. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta"

vedi letture

Al termine del match pareggiato contro la Cremonese, l'attaccante Francesco Forte ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione e l'esordio da titolare con la maglia del Venezia: "Punto importante, abbiamo fatto una grande partita ma dobbiamo migliorare sotto porta. Non possiamo accontentarci però, nonostante la buona prestazione dobbiamo sempre puntare al massimo risultato".

Cosa è cambiato nella ripresa?

"Siamo entrati meglio in campo, riuscivamo meglio a dialogare e siamo arrivate tante volte nei pressi dell'area di rigore. Abbiamo mancato spesso l'ultimo passaggio, dobbiamo avere più decisione e cattiveria nelle giocate decisive".

Sulle proprie condizioni fisiche

"Dire che sto bene è un parolone. Diciamo che lavoro molto a livello mentale per sopperire alla condizione non ancora ottimale e farmi trovare pronto. Sono contento di essere rimasto in campo per tutti i novanta minuti e mi reputo pronto alle prossime partite".

Qual'è l'obiettivo del Venezia in questa stagione?

"Il Venezia vuole vincere martedì contro il Pescara, sarà una battaglia e noi saremo pronti".